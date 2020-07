W II turze głosowania na głowę państwa, obaj kandydaci otrzymali bardzo zbliżoną liczbę głosów. Oznacza to, że polskie społeczeństwo podzieliło się niemal po połowie. Co gorsza, rozłam ten nie skończył się wraz z kampanią wyborczą, a wzajemna niechęć wyborców Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego często przeradza się w hejt i wzajemną agresję. Na problem ten zwróciła uwagę w jednym ze swoich wpisów Ewa Minge:

Setny raz napiszę JESTEM POZA POLITYKĄ, dokonuje wyborów ale są one prywatne i mocno wyważone, bo emocje nie jeden raz w życiu mnie zniszczyły. Zacznę od tego ,ze wynik pana Trzaskowskiego jest rewelacyjny biorąc pod uwagę czas wejścia do gry !Panu Dudzie także gratuluje . A teraz DROGA POLSKO! Takiego podziału jak obecnie nie pamietam a żyje ponad 50 lat. I obiektywnie, choć zostanę kolejny raz wyklęta za zdrowy rozsądek , w życiu nie widziałam takiego chamstwa, wulgaryzmów , obrażania , wyzwisk , upokarzania człowieka przez człowieka . I te „wiersze”, powinszowania , te złorzeczenie jakie dzisiaj czytam w social mediach są niewiarygodne!

Co ciekawe, projektantka większy żal ma do elektoratu Rafała Trzaskowskiego i to do tego polityka kieruje swój apel o uspokojenie powyborczych nastrojów:

Zwolennicy kulturalnego kandydata na prezydenta naszego kraju, zdawałoby się człowieka wyważonego wylewają takie szambo na wyborców kontrkandydata, który wygrał , że chyba śnię! Przewijająca się wina to pochodzenie, niskie wykształcenie, ubrane w „wiesniaki, menele, nieroby , dziecioroby, sprzedawczyki, skurwysyny, chuje jebane (przepraszam), dewianci, bezmózgowcy...” Najczęstszym przewinieniem jest „wy wsioki, my z wielkiego miasta” . Narodzie , co wy wyprawiacie??? Dokąd drodzy państwo? Reprezentujecie człowieka, za którym jawnie stoicie murem. Panie Trzaskowski proszę przemówić do elektoratu, bo ta agresja ,tak bardzo zarzucana stronie przeciwnej, właśnie się wylewa z pana podwórka. Spotkałam dzisiaj w komentarzach , pod tymi, którzy się pochwalili, ze to ich prezydent wygrał ,groźby karalne „przyjdziemy po ciebie dzi*ko...”,”za pięć lat ukrzyżujemy cię baranie...”.

Na koniec Minge wyraziła nadzieję, że prezydent Duda dopuści wyborców kontrkandydata do dyskusji o przyszłości Polski, choć nie zdziwiłaby się, gdyby nie miał na to ochoty:

Cóż, życzyłabym sobie aby nowo wybrany głosami ponad POŁOWY społeczeństwa prezydent, otworzył szeroko drzwi dla tej drugiej PRAWIE połowy , bo to potężny głos i dopuścił ,ten głos do dyskusji o kształcie ,wspólnej jednak Polski . Jestem nikim, ja to zwyczajna pani w średnim wieku ale gdyby mnie tak obrażano, tak katowano moich wyborców , nie wiem czy uprawiać bym chciała Wersal. Siłą i wyzwiskami ,to właśnie pod tą budką z piwem, co to podobno wygrała wybory a nie w kontekście dialogu . Wierze, może naiwnie ,ze ten jest możliwy ,tylko faktycznie niech wyjada ci wszyscy , którym tak bardzo śmierdzi ,jak czytam nasz kraj . Za wyzwiska dzisiaj blokuje

Kiedy jedna z internautek zauważyła, że wyborcy Andrzeja Dudy również potrafią być wulgarni i agresywni wobec osób o innych poglądach, Ewa Minge odpisała:

Pisze o zjawisku i oczekiwaniach . Jeżeli ktoś cały czas powołuje się na kulturę i dobre obyczaje , odpycha się z obrzydzeniem od tych chamów z pisu , to mogę oczekiwać od tej właśnie strony bardziej kulturalnej reakcji na sytuacje ? Program zakładał klasę a nie wszedł to ch.... z klasą rozpier..... teraz system bejsbolem ? Logika . Co do WZAJEMNEGO obrażania napisałam na teb temat kilka postów wiec pudło .