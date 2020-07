Rafał Trzaskowski i Michał Żebrowski od lat są bardzo bliskimi przyjaciółmi. Nic więc dziwnego, że żona aktora postanowiła otwarcie wesprzeć polityka w walce o fotel prezydencki. Na swoim profilu na Instagramie Aleksandra pokazała zdjęcie w koszulce z napisem Rafał Trzaskowski 2020. W opisie posta zaś zdradziła, dlaczego uważa, że akurat ten polityk sprawdzi się w roli głowy państwa:

Pierwszy raz biorę udział w wyborach, w których nie muszę głosowac na tzw. „mniejsze zło”. Bo jednym z kandydatów na Prezydenta Polski jest osoba, którą znam, lubię i naprawdę szanuję. Osoba doświadczona, kompetentna i uczciwa, która w prywatnych kontaktach wykazuje się nie tylko ogromnym poczuciem humoru 😄 ale tez autentyczną wrażliwością na drugiego człowieka, prawdziwym szacunkiem dla osób o odmiennych poglądach, które nie tylko „akceptuje” ale przede wszystkim stara się dogłębnie zrozumieć.

Żebrowska uważa, że Trzaskowski będzie wymarzonym prezydentem:

O takim prezydencie marzę i o takiej Polsce marzę - uśmiechniętej, otwartej, tolerancyjnej i bezpiecznej dla wszystkich, bez względu na przekonania. Dlatego pierwszy raz od 15 lat zagłosuję z czystym sumieniem - na kogoś, kto takie wartości sobą i swoim zachowaniem reprezentuje - odkąd pamietam ;) @trzaskowskirafal 🤞 @gosia.trzaskowska ❤️ #trzaskowski2020

Z opinią Aleksandry zgodziła się większość jej fanów, w tym Kayah, Natalia Klimas i Olga Frycz.

Znaleźli się jednak tacy, którym polityczna deklaracja Oli Żebrowskiej nie przypadła do gustu:

I jak to Pani Aleksandra godzi ze swoim neokatechumenowym pochodzeniem rodzinnym. Za żadne skarby nie da się pogodzić wiary i poglądów Pana RT....

Wiadomo....dobrze mieć i bywać u znajomego prezydenta. Uczciwość mogła sobie pani darować!

Zgadzasz się z osobą, która jak wiatrak zmienia swoje zdanie? Przykre to. Trzaskowski to kupę cwaniaka i mówi to co ludzie na dany moment chcą usłyszeć.Typowy karierowicz

Ciąża niektórym maci w głowie ale żeby aż tak 😜😔

Żebrowska nie dała się jednak wciągnąć w polityczną pyskówkę i zignorowała wszystkie negatywne komentarze.