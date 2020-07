Swój pierwszy w historii live na Instagramie wokalistka grupy Bajm zaczęła od tego, że tęskni za spotkaniami z fanami na koncertach. Następnie Kozidrak przeszła do istotnej kwestii, czyli II tury wyborów prezydenckich:

12 lipca idźcie na wybory. Bardzo was o to proszę, bo to jest ważny dzień i również ważna wasza decyzja. Wiem, że mam bardzo dużo młodych fanów. Do tych niezdecydowanych. Nie siedźcie na d**ie za przeproszeniem, tylko ruszcie się, idźcie. Polska, mój kraj, na to czeka

Nie zostałam nigdzie za granicę, chociaż miałam różne propozycje. Zawsze wracałam do mojego kraju, bo to jest moje miejsce. Jeśli to czujecie, tak samo jak ja, to idźcie na wybory

W dalszej części nagrania Beata Kozidrak opowiedziała swoim fanom o tym, jak idzie praca nad książką o jej życiu oraz singlem i teledyskiem.

W komentarzach fani zapewnili swoją idolkę, że pójdą oddać swój głos podczas II tury wyborów prezydenckich.