#Hot16Challenge to nowe instagramowe wyzwanie, które robi ogromną furorę w polskim Internecie. Polega ono na rapowaniu 16 wersów własnego tekstu, wyznaczeniu kolejnych osób i zaapelowaniu do odbiorców o wpłacanie pieniędzy na zbiórkę dla służb medycznych walczących z koronawirusem.

Reklama

W nowym challengu udział wzięło już wielu muzyków takich, jak Taco Hemingway, Dawid Podsiadło, Monika Brodka czy Agnieszka Chylińska. Wyzwanie podjęły także znane osoby, które na co dzień nie zajmują się muzyką i tak mieliśmy okazję poznać raperskie umiejętności Kuby Wojewódzkiego, Doroty Masłowskiej czy Rzecznika Praw Obywatela Adama Bodnara.

W końcu do #Hot16Challenge postanowił przyłączyć się sam prezydent Andrzej Duda. Niestety jego występ wzbudził więcej drwin niż zachwytów. W dodatku wielu Polaków uznało, że przyłączenie się głowy państwa do akcji charytatywnej mającej wspomóc służbę zdrowia tego państwa to duży zgrzyt. Takiego zdania jest na przykład Doda:

Wydaje mi się, że challenge dla artystów powstał dla artystów, żeby pomóc służbie zdrowia. Nie dla polityków, którzy powinni zrobić wszystko, żeby ta pomoc była zbędna. Kraj pogrążył największy gospodarczy kryzys, ludzie przeżywają życiowe dramaty i nie czekają na polityków, którzy rapują. I to jeszcze tak słabo - napisała piosenkarka na swoim Instagramie