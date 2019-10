Zofia Zborowska nie tak dawno wyszła za mąż za siatkarza Andrzeja Wronę. Na ślubie tej pary bawiło się całkiem liczne grono polskich celebrytów.

Aktorka i sportowiec bardzo szybko podjęli decyzję o tym, że chcą razem iść przez życie, bo poznali się zaledwie rok temu. Okazuje się, że nie tylko oni darzą się ogromną sympatią. Podobnie jest w przypadku matek tej dwójki.

Maria Winiarska i Hanna Wrona również zdążyły się już zaprzyjaźnić i znalazły sobie wspólną pasję.

- Od jakiegoś czasu chodzimy razem z Hanią do teatru. Mama Andrzeja to fajna, inteligentna i ładna kobieta - zdradza w rozmowie z "Faktem" Winiarska.

- Byłyśmy już razem na dwóch spektaklach i nawet zrobiono nam wspólne zdjęcia! A na przedstawieniach Hania tak się śmiała, że aż makijaż się jej rozmazał - opowiada zachwycona aktorka.

Sam Wrona też podobno skradł serca Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego tym, jak troskliwie opiekował się ich córką, gdy doznała kontuzji nogi. To właśnie oni namawiali Zosię i jej wybranka do tego, by sformalizowali związek.