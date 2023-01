Co tam się wydarzyło?! Małgorzata Ohme i Joanna Racewicz na ściance zatraciły się w... pocałunku... [FOTO]

Jak głosi znane powiedzenie: czwartek to już prawie piątek - można szaleć! Widać, że Gosia i Asia wzięły sobie do serca tę maksymę... Zobaczcie, co zrobiły, pozując do zdjęć fotografom obecnym na pokazie mody Deni Cler.

1/4 Małgorzata Ohme i Joanna Racewicz na pokazie kolekcji Deni Cler wiosna/lato 2023 następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję