"To powinno być nielegalne". Doda pokazała, w czym i jak ćwiczy, a Internet oszalał. FOTO

Internauci niemal w 100% zachwycający się wpisami gwiazd na Instagramie to rzadkość, a w tym przypadku tak właśnie się stało. Doda nazwała swoje ciało dziełem sztuki, ale obserwatorzy potwierdzają i zachwycają się. Zobaczcie, jak gwiazda pracuje na to, żeby wyglądać perfekcyjnie - treningi odbywa nawet podczas podróży (aktualnie Doda przebywa w Wietnamie). Nie bez znaczenia dla całości efektu jest także strój, w którym poci się Rabczewska. On też wywołał ogrom emocji u obserwujących gwiazdę...

1/8 Doda - trening w Wietnamie następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję