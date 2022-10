Duet nie byle jaki: Anna Lewandowska z wyjątkową koleżanką na trybunach Camp Nou. FOTO

Podobno dobry doping liczy się w sporcie tak samo jak przygotowanie do rozgrywek i szczęście, od którego - co tu dużo ukrywać - też wiele zależy. Niestety, tym razem niewątpliwe doskonałe wsparcie na trybunach nie pomogło drużynie Roberta w osiągnięciu sukcesu. Zobaczcie, kto przyleciał do słonecznej Hiszpanii, żeby dopingować Lewandowskiego i to siędząc na trybunach tuż obok jego żony.

1/3 Widok postu zamieszczonego na profilu Anny Lewandowskiej na Instagramie: żona Roberta Lewandowskiego dopinguje go podczas meczu z Bayernem na stadionie Camp Nou w Barcelonie... następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję