Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych znanych kobiet, które mają naprawdę mnóstwo zajęć. Prezenterka nie tylko regularnie pojawia się na wizji śniadaniówki TVN-u, ale także prowadzi liczne biznesy i angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne.

W związku z licznymi obowiązkami Małgosi dość często nie ma w domu, ale jednocześnie to ważne dla niej miejsce, o które bardzo dba. Śledząc jej profil na Instagramie, można zobaczyć, jak pięknie dekoruje wnętrza np. przy okazji świąt. Wiadomo także, że pełnoprawnymi domownikami gniazdka są też zwierzęta. Małgosia i Radek to miłośnicy psów. Mają ich aż 4 i wszystkie są traktowane iście po królewsku.

Teraz okazuje się, że czworonożni ulubieńcy rodziny Majdanów, ale także internautów, mają również wpływ na to, jak wygląda piękny dom, w którym mieszkają ze swoimi właścicielami. Małgosia opublikowała dziś w Sieci zabawny filmik, na którym widać jak jeden z psów, często pokazywany Georguś, brudzi szyby w salonie.

"(…) nie, no co Ty, okna nie umyję, bo mi go Georguś opluwa. Umyje jak wiosna przyjdzie", napisała prezenterka, chcąc zapewne ubiec w ten sposób uwagi internautów, którzy często dopatrują się różnych niedociągnięć w pokazywanych przez nią materiałach i wytykają je.

Tym razem w komentarzach do postu wyjątkowo dużo osób wyraziło jednak zrozumienie i solidarność z Małgosią:

"Moje oplute, wylizane… a szkoda gadać"

"Ja mam koty i okna też oplute i łapki poodbijane o drzwiach nie wspomnę o 9 umyje 9.10 łapki i nosek odbity"

"Ja tez planuje jak się cieplej zrobi!".

Jak u Was wyglądają plany umycia okien? Zwierzaki też utrudniają sprawę?