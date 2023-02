Zabawne przekomarzanki twórców i prowadzącej program miały miejsce podczas niedzielnego wydania programu. To wtedy - jak poinformowała Małgorzata Rozenek-Majdan - ekipa odpowiedzialna za tworzenie grafik do programu postanowiła jej pokazać, jak będzie wyglądała, kiedy będzie starsza i przygotowała specjalne zdjęcie.

Fotografia tak bardzo spodobała się Małgosi, że postanowiła pokazać i skomentować ją w mediach społecznościowych. W opisie do InstaStories, w którym pokazała "dzieło" swoich kolegów, napisała, że ma wątpliwości, co tego, czy udało im się osiągnąć zamierzony cel, bo jej zdaniem już teraz wygląda tak, jak w tej rzekomo postarzonej wersji. Do opisu dołączyła ikonkę, która wyraża to, jak bardzo rozbawiła ją ten żarcik.

Należą się brawa za dystans?