W dzisiejszym wydaniu DDTVN wyemitowano rozmowę Allana z dziennikarzem programu. Materiał był poświęcony karierze, blaskom i cieniom posiadania sławnych rodziców, a także miłości.

Zapytany o swoje podejście do świata Allan Krupa przede wszystkim potwierdził, że jest szalenie konserwatywny. Odnośnie do kwestii wiary w boga, powiedział, że nie jest chrześcijaninem, ale też na pewno nie jest ateistą. Wyjaśnił, że tak naprawdę wciąż poszukuje tego, w co wierzy, ale już teraz wie, że, są to siła otaczającego świata i wszechświata.

Twierdząco odpowiedział także na pytanie Hładkiego o wiarę w miłość. Allan Krupa od roku jest szczęśliwie zakochany w tiktokerce Angelice Dziedzic. Para zamieszkała razem już jakiś czas temu i - jak wyznał syn Edyty Górniak - wspaniale się im się układa.

- Szalejmy za sobą, to jest to, co czego szukałem - powiedział Krupa.

Doceniacie jego dojrzałość?