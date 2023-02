W mediach coraz częściej pojawiają się pogłoski o tym, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mają zamiar przypieczętować swój związek i wziąć ślub.

Internauci dopatrzyli się na palcu celebrytki pierścionka zaręczynowego. Para planuje także razem zamieszkać. Okazuje się, że nie wszyscy zamierzają wybrać się na tę uroczystość.

Nie zostałam zaproszona na żaden [ślub - przyp.red.] (...) My mamy takie koleżeńskie relacje, nie spotykamy się na co dzień, wręcz mijamy się nawet w pracy, więc nie ma jak tych relacji zbudować, bo kiedy ja pracuję, to te inne osoby nie, więc siłą rzeczy na co dzień się nie spotykamy - mówi w rozmowie z Pomponikiem Ida Nowakowska.

Do zaręczyn pary miało dojść w Nowym Jorku pod koniec listopada.