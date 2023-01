Podobnie jak wiele innych znanych kobiet Karolina Malinowska regularnie używa Instagramu do informowania fanów o swoich życiu, a także do wchodzenia w interakcję z obserwatorami. Modelka chętnie korzysta z tzw. Q&A, czyli zachęca fanów do zadawania pytań, a następnie odpowiada na nie na forum.

Ostatnio Malinowska zaproponowała Instagramowiczom taką pogawędkę w przerwie przygotowań do sesji egzaminacyjnej. Wkrótce modelka zostanie dyplomowanym psychologiem i, jak informuje, później będzie jeszcze chciała zdobyć uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.

W pytaniach, o których mowa, pojawiało się wiele interesujących dla odbiorców tematów - również tych dotyczących życia prywatnego samej Karoliny, ale również je rodziny. Ktoś zapytał ją m.in. o to, czy synowie zawsze używają zrozumiałego dla niej języka. Odpowiadając właśnie na to pytanie, modelka popełniła rażący błąd ortograficzny - w zwrocie na bieżąco.

Jesteście wyrozumiali dla tego rodzaju pomyłek, czy raczej nie...?