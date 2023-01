Plaże Kostaryki to wymarzone miejsce do spędzenia romantycznych chwil we dwoje...

Kinga Rusin, która ostatnio większość czasu spędza na zagranicznych wojażach, na bieżąco pokazuje kadry z bajecznych miejsce, które odwiedza. Ostatnio dziennikarka razem z partnerem Markiem Kujawą przebywają na Kostaryce. Pokazując zdjęcia z tego odległego miejsca, dziennikarka pisze, że jest w domu. Reklama Wczoraj na jej profilu na Instagramie pojawiły się kolejne piękne zdjęcia. Kinga Rusin podzieliła się z obserwatorami dokumentacją romantycznej kolacji o zachodzie słońca. Przy okazji poinformowała, że kupiona w Indiach sukienka, którą miała na sobie tego wieczoru, wywarła duże wrażenie na Marku Kujawie. Ukochany Kingi zrobił jej bowiem niezliczoną liczbę zdjęć. Ciekawym tego, jaką okazję do świętowania miała para, dziennikarka napisała, że celebrowali po prostu swój "work - life - balance"... Prawda, że każdy powód jest dobry do podarowania sobie odrobiny luksusu?