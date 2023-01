Kilka dni temu Christiano Ronaldo zaliczył udany debiut w nowym klubie. Jako zawodnik saudyjskiego Al-Nassr piłkarz zarabia podobno 200 milionów dolarów za sezon, więc mogłoby się wydawać, że jego życie z rodziną w nowym miejscu będzie raczej bezproblemowe. Rzeczywistość okazuje się jednak nieco inna.

Reklama

Christiano i Georgina nie są małżeństwem, co w kraju muzułmańskim jest przeszkodą do tego, by mieszkali razem. Zanim jeszcze para osiedliła się w Arabii Saudyjskiej, pojawiały się komentarze a ten temat i krytyczne głosy, z których wynikało, że mieszkańcy kraju nie życzą sobie, aby piłkarz był z niezrozumiałych dla nich względów wyjęty spod prawa.

Teraz pojawił się kolejny sporny punkt. Przyzwyczajona do wystawnego stylu życia i śmiałych kreacji Georgina po przeprowadzce bynajmniej nie zrezygnowała ze swoich zamiłowań. Ostatnio na jej profilu na Instagramie pojawiły się zdjęcia dokumentujące wieczorne wyjście pary. Na jednym z nich ubrana w ultrakrótką sukienkę partnerka piłkarza pręży się w kuszących pozach. To ujęcie nie spodobało się arabskim obserwatorom jej konta. Jasno dali wyraz swojemu niezadowoleniu w komentarzach. Pojawiły się pytania, jak co się dzieje, że tę parę obowiązują inne zasady życia społecznego niż te ogólnie przyjęte w Arabii i sugestie, że Georgina powinna zmienić styl ubierania oraz życia, a już na pewno powstrzymać się od pokazywania tego w Internecie.

Myślicie, że te apele przyniosą dadzą oczekiwany przez komentatorów efekt...?