Przede wszystkim internauci wypowiadający się pod tekstem opublikowanym w portalu pudelek.pl zachodzili w głowę nad tym, dlaczego książę i jego żona pojawili się właśnie na tym wydarzeniu i co łączy ich ze sportem. "A jakież to sporty uprawiali ci państwo? A to tytułowanie to średniowieczne czasy" - napisał internauta.

Obojgu państwu wytykano także nadwagę i brak dobrego stylu. Uznano, że wyglądaliby dużo młodziej i atrakcyjniej, gdyby zadbali o kondycję. "Gdyby nie ta nadwaga to ona byłaby naprawdę atrakcyjną kobietą. To prawda że nadwaga szpeci", "Oboje na dietę", "Przy kreacjach ,które zostały zaprezentowane na Gali, ich stylizacje są bardzo marne. O elegancji nie wspomnę. Wygląd arystokratycznej pary można podsumować jednym słowem: katastrofa" - to tylko kilka z nieprzychylnych komentarzy, które pojawiły się pod materiałem w portalu pudelek.pl.

Helenie i Janowi oberwało się także za - zdaniem internautów - zaniedbane fryzury. Ktoś zapytał wprost "Czy zabrakło kasy na fryzjera?".

Szczególnie dużo polubień zdobyły 2 niemiłe komentarze - "Harry i Meghan po 3 latach na Podlasiu" oraz "Oboje urody nienachalnej".

Jak Wy oceniacie tę szlachecką parę?