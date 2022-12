O tym, że Anna i Robert Lewandowscy prowadzą i promują zdrowy tryb życia, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiadomo m.in., że to Ania dba o dietę męża. To za jej namową Robert unika glutenu, a także wyeliminował z diety mleko, które miało niekorzystny wpływ na jego samopoczucie. W posiłkach piłkarza jest także bardzo ograniczona ilość cukru i mięsa. Jako ekspertka Ania zaleca, aby Robert stawiał przede wszystkim na rośliny strączkowe. Są one dużo zdrowsze niż mięso i mają dużo mniej cholesterolu.

Z informacji publikowanych przez Annę Lewandowską na Instagramie wiadomo także, że kiedy przebywają z mężem Polsce, oboje często korzystają z cateringu jej marki.

Teraz okazuje się też jednak, że nieobce jest im... gotowanie! Anna Lewandowska właśnie pokazała w Sieci zdjęcie, na którym widać, jak ona i Robert pracują razem w kuchni. Taka sceneria to w przypadku Roberta zdecydowana rzadkość. Na co dzień kuchnia nie jest jego "naturalnym środowiskiem".

Jak myślicie, co pysznego Ania i Robert przygotowują...?