– Boże Narodzenie na pewno będzie rodzinne, a to jest najważniejsze, choć tym razem z nieco okrojonym towarzystwem, bo chłopców w tym roku nie ma na święta, natomiast są dziewczynki – mówi agencji Newseria Lifestyle Maja Hyży.

Wokalistka zapewnia, że bardzo lubi przedświąteczną krzątaninę w kuchni. Jest przywiązana do tradycji, dlatego na wigilijnym stole w jej domu muszą się znaleźć wszystkie potrawy i smakołyki kojarzone właśnie z tymi świętami.

– Na Boże Narodzenie zawsze gotuję, uwielbiam gotować, piec, przyrządzać. Lubię się czuć gospodynią domową pełną gębą, więc nie wyobrażam sobie, żebym nie gotowała. Natomiast jak wyjadę, to za mnie to zrobią, więc zobaczymy, jak to wyjdzie – mówi.

W domu czy poza nim piosenkarka nie zapomina jednak o świątecznych prezentach. Maja Hyży pielęgnuje ten zwyczaj i zawsze przygotowuje dla swoich bliskich upominki, które mają sprawić im radość.

– Część prezentów jest już kupiona, a część planowana i niebawem mam zamiar je dokupić – dodaje.