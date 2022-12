Choć ślub Pauliny i Jakuba do końca był utrzymywany w tajemnicy, już po nim małżonkowie chętnie pokazują kadry ze swojego wspólnego życia. Dzięki temu, co publikują na Instagramie, wiadomo, że wciąż przebywają na Florydzie i bajecznie spędzają czas. Podróżują, odpoczywają, korzystają z uroków plaży i pogody. O tym, że są to dla nich wyjątkowe chwile, mogą świadczyć nie tylko zdjęcia, ale także opisy do nich i hasztagi, których używają. Państwo Rzeźniczakowie piszą, że są w raju, że budują dobrą energię, że jest perfekcyjnie.

Jakub jest do tego stopnia zachwycony żoną, że postanowił nawet podzielić się z fanami krótkim nagraniem, na którym widać, jak z zaskoczenia przytula się do Pauliny, namiętnie łapie ją za piersi i całuje. Film został opatrzony podpisem Moja Żona, najcudowniejsza kobieta na świecie. Ponad 18 wspólnych miesięcy, podczas których zawsze mogłem liczyć na Twoje wsparcie oraz trzeba emotikonami serc.

Choć materiał został polubiony przez wielu Instagramowiczów, w komentarzach padło też wiele krytycznych słów pod adresem zarówno pary, jak i samego Jakuba. Obserwatorom nie podoba się, to, że zakochani wyglądają tak, jakby zupełnie zapomnieli o zmarłym latem synku piłkarza, że za bardzo obnoszą się ze swoim związkiem i radością, że zbyt krótko po tragedii, jaka spotkała Jakuba, przeszli nad nią do porządku dziennego. Pojawia się też wiele mocnych słów dotyczących stałości uczuciowej Rzeźniczaka. Obserwatorzy dziwią się i ironizują, że kolejna kobieta dała się nabrać na jego obietnice.

Myślicie, że świeżo upieczeni państwo Rzeźniczakowie czytają negatywne komentarze pod swoim adresem?