Kiedy świat obiegła informacja o inwazji Rosji na Ukrainę, Polacy zjednoczyli siły i zaczęli natychmiast działać, dostarczając uchodźcom żywność, leki i środki higieniczne, organizując dla nich transport oraz zapewniając im dach nad głową. Anna Dereszowska nie szczędzi za to pochwał i słów uznania wobec wszystkich, którzy wykazali się taką empatią i zrozumieniem.

– Wciąż na wielką skalę pomagamy uchodźcom z Ukrainy, ale ten pierwszy moment, kiedy do Polski trafiło ponad milion osób, to był spontaniczny wybuch dobroci serca i solidarności z Ukraińcami ze strony Polaków. I widać, że my w takich sytuacjach bardzo dramatycznych potrafimy się zjednoczyć, być solidarni i nieść pomoc – mówi agencji Newseria Lifestyle Anna Dereszowska.

Aktorka wspomina, że choć sama nie była wówczas w stu procentach dyspozycyjna, bo nie dość, że musiała się zająć kilkumiesięcznym dzieckiem i wywiązywać się z bieżących obowiązków zawodowych, to na ile tylko mogła, wspierała partnera, który zaangażował się w pomoc uciekającym z Ukrainy po rosyjskiej agresji na ich kraj.

– My otworzyliśmy dla nich nasz dom na Mazurach i choć ja akurat wówczas nie mogłam się fizycznie zaangażować, tzn. pojechać i pomagać na granicy, bo po pierwsze miałam bardzo maleńkie dziecko, a po drugie, byłam na zdjęciach do serialu, ale mój narzeczony Daniel jeździł parokrotnie, nie tylko wioząc rzeczy, które udało nam się zgromadzić czy kupić, ale również przywożąc uchodźców spod granicy do Warszawy – mówi.

O takich postawach mówi właśnie najnowsza kampania SOS Wioski Dziecięce pod hasłem „Najpiękniejsze wnętrza 2022”. Jej organizatorzy zachęcają do tego, by otworzyć swoje serca na osoby potrzebujące pomocy, pokrzywdzone i dyskryminowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie.

– W tej kampanii stowarzyszenie chce zwrócić uwagę na to, że potrzebę niesienia pomocy mamy w sobie na co dzień i ona nie pojawia się tylko i wyłącznie w dramatycznych sytuacjach. A ludzi potrzebujących wsparcia, zaopiekowania i naszego pięknego wnętrza jest naprawdę wokół nas bardzo dużo – zwraca uwagę Anna Dereszowska.

Zdaniem aktorki prawdziwą wartość człowieka można poznać po tym, jak traktuje on innych, czy zawsze jest gotowy wyciągnąć do kogoś rękę z pomocą i czy nigdy nie przechodzi obojętnie wobec słabszych, pokrzywdzonych i potrzebujących.