Athing Mu to 20-letnia amerykańska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich i średnich. W 2018 roku zdobyła srebrna medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires w biegu na 800 metrów. Choć do tej pory w mediach nie było o niej dotychczas głośno, możliwie, że wkrótce się to zmieni.

Po tym, jak sportsmenka pojawiła się na specjalnym plenerowym pokazie "A Christmas Story Christmas" w Los Angeles, wielu internautów komentujących jej zdjęcia z tego wydarzenia uznało, że ma potencjał do tego, by sprawdzić się w modelingu. Największe wrażenie zrobiła długość jej nóg. Wiele osób uznało ją za imponującą.

Jak Wam podoba się Athing Mu? Chcielibyście zobaczyć ją na wybiegu?