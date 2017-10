W świątyni w Thrissu uczestnicy mieli za zadanie ułożyć rymowanki opisujące konkurencyjne pary.

- Kaśka i Dorota robią nas z balona, bo ich cyce... - zaczął wulgarnie rymować Pawlicki. - Michał, Michał, pokaż rogal, jak cię w dupę ubodzie… No ale o co chodzi, przecież to pedał. Jest gejem, zabrał chłopaka, to czego się spodziewał? - dodał aktor.

- Wszyscy się dzielą między sobą informacjami, tylko oni nie - skomentował zachowanie kolegów z programu sam Michał Piróg. - Odkąd odpadli górale, oni ciągle powtarzają, że teraz to już zostały same dziewczyny i pedały.

Na fanpage’u show fani nie pozostawiają suchej nitki na zachowaniu Pawlickiego i Ławrynowicza. „Buractwo! Podpadliście mi!” czy „Dwa pustaki” - to jedne z łagodniejszych komentarzy pod adresem homofobów.

Zachowanie pary w ostrych słowach skomentował również popularny bloger Piotr „Grabari” Grabarczyk.

- Czytam w internetach, że dwóch kretynów tj. Antoni Pawlicki i jego nic nieznaczący kolega-aktorzyna, rozprawiają w Azji Express o „pedałach” i popisują się imponującym wierszopisarstwem. Cóż, jest pewna sprawiedliwość w tym, że miliony telewidzów poznały kiedyś Antka jako dość utalentowanego aktora, a dziś w podobnych liczbach mają szansę przekonać się, że jest prostakiem i z braku lepszego słowa - idiotą. Pieniądze za udział w programie z pewnością były tego warte. Więcej takich „coming outów” poproszę! - pisze bloger.