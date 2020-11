Piotr Cyrwus przez 15 lat wcielał się w postać Ryśka z serialu "Klan".

Reklama

Można go oglądać głównie w epizodycznych rolach w filmach oraz w serialu "Na Wspólnej". Właśnie światło dzienne ujrzała reklama z jego udziałem.

W krótkim filmie Cyrwus gra dj'a, który śpiewa, tańczy i zachęca do "mycia rąk". To kultowy już tekst, który jego bohater w "Klanie" wypowiadał do swoich serialowych dzieci.

Dres i sygnet

Reklama ketchupu nawiązuje klimatem do lat 80. Aktor ma na sobie ortalionowy dres, sygnet i nieco "kosmiczne" okulary.

Film wzbudził ogromne emocje wśród internautów. Jedni uznali reklamę za najgorsze, co można było do tej pory zobaczyć, inni uznali ją za zabawną i trafioną.

"Wielkie PROPSY! Panie KRÓLU MYCIA RĄCZEK- może nagramy coś razem?", "Dobra Robota Ktoś się postarał" - brzmiały te pozytywne.

"Za ketchup do pizzy dożywocie"; "Co się zobaczyło to się nie odzobaczy", "Gdyby rok 2020 miał być utworem muzycznym" - to z kolei te nieco mniej przychylne.