Pamiętacie hasło "Walt Disney przedstawia"? Jak przypomina Wikipedia, był to „blok programowy telewizyjnej Jedynki emitowany od 5 stycznia 1991 roku. Do końca roku 2004 blok ten pojawiał się 2 razy w tygodniu”. Dłuższa wersja pokazywana była w sobotę, a krótsza - w niedzielę, w porze dobranocki. Nam niedzielne bajki Disney’a osładzały fakt, że w poniedziałek rano trzeba było iść do szkoły… Kojarzycie Brygadę RR? A może Gumisiów? Sprawdźcie się koniecznie w naszym quizie!

Przejdź do quizu