W środę 10 stycznia odbyła się konferencja prasowa formatu "Razem odNowa", który tydzień temu zadebiutował na antenie TVN. Szczególną uwagę przyciągnęły rzecz jasna gospodynie programu Joanna Krupa i Ewa Chodakowska.

Reklama

Krupa i Chodakowska w kryształowo czystej bieli

W "Razem odNowa", którego pierwszy odcinek wyemitowano na antenie TVN 3 stycznia, Ewa Chodakowska i Joanna Krupa pomagają parom na życiowych zakrętach. Trenerka i modelka przekonują pary, by przeszły na dietę, zaczęły trenować, radzą, jak przejść metamorfozę, która na nowo wzbudzi żar miłości u partnerki czy partnera.

- Myślę, że ten program zainspiruje wiele par, które przechodzą ciężkie chwile w życiu, ale chcą walczyć o swój związek i o siebie. Często się zdarza, że między partnerami nie tylko gaśnie iskierka uczucia i komunikacja, ale o sobie też zapominają. Nie czują się dobrze w swojej skórze i muszą nad sobą popracować – mówiła Joanna Krupa na konferencji, która odbyła się w środę w Warszawie.

Reklama

Trenerka personalna podkreśliła z kolei, że początek roku to idealny czas dla takiego programu, jak "Razem odNowa".

- Właśnie wtedy ludzie wyznaczają sobie nowe cele, podejmują ważne decyzje. Z początkiem roku uświadamiamy też sobie, że czas mija i może dobrze byłoby wreszcie zatroszczyć się o siebie, popracować nad swoim szczęściem i spełnieniem po to, aby dawać to szczęście innym — powiedziała Ewa Chodakowska. - Nikt o nas nie zadba tak dobrze, jak my sami. Oczekiwanie, że szczęście nadejdzie z zewnątrz, że zapewni je nasz partner, jest skazane na porażkę. Musimy mieć świadomość, że nasza dbałość o siebie to najwyższa forma miłości własnej, która wspaniale rezonuje z otoczeniem – dodała.

Reklama

Krupa i Chodakowska w kryształowo czystej bieli

Pierwszy odcinek spotkał się z mieszanymi reakcjami. Z jednej strony widzowie cieszyli się, że w programie mówi się o tym, jak ważne jest, by dbać zarówno o związek, jak i samego siebie, z drugiej – zarzucali, że prowadzące skupiają się wyłącznie na wyglądzie, kiedy tak naprawdę to rad powinien w tym przypadku udzielać jakiś dobry psychoterapeuta.

"Kolejny program, w którym panie mówią, że trzeba być szczupłym i nie jeść cukierków. I afirmować, koniecznie afirmować... a potem psychoterapia nie działa, bo się kojarzy z takimi durnotami" – krytykowali w sieci.

Ciekawe, jakby ocenili wygląd prowadzących na środowej konferencji? Obie panie postawiły tego dnia na idealnie czystą biel, znakomicie korespondującą z prawdziwą zimą, która ogarnęła cały kraj. Zarówno modelka, jak i trenerka miały na sobie modne, mocno poszerzane u dołu spodnie, do których założyły również biały top. Joanna Krupa Ewa Chodakowska postawiła połyskującą bluzę z półgolfem, a Joanna Krupa na elegancką bluzę koszulową z długimi mankietami ze spinkami.

Trzeba przyznać, że razem prezentowały się wyjątkowo zjawiskowo i stosownie zarówno do okazji, jak i pory roku.