Edward Miszczak po objęciu stanowiska dyrektora programowego Polsatu podjął kilka decyzji. Najpierw zmienił skład jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo" żegnając się z Katarzyną Skrzynecką i Michałem Wiśniewskim. Konsekwencją tej jego decyzji było odejście z programu Piotra Gąsowskiego w geście solidarności z koleżanką z pracy.

Miszczak postanowił także zastąpić Katarzynę Dowbor jako prowadzącą "Nasz nowy dom". Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. Wśród nowości, które nowy dyrektor programowy postanowił umieścić w ramówce znalazły się programy "Temptation Island Polska" oraz "The Real Housewives. Żony Warszawy". Niestety obydwa programy nie przypadły do gustu widzom i w przyszłości nie zobaczymy ich kontynuacji na antenie Polsatu.

Edward Miszczak nie będzie dyrektorem programowym Polsatu?

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal ShowNews, Edward Miszczak najprawdopodobniej nie będzie dyrektorem programowym stacji jedynie konsultantem.

Na razie odsunięto go od decyzyjności przy tworzeniu wiosennej ramówki stacji. Owszem, wciąż ma na nią wpływ, ale jedynie jako konsultant - mówi informator portalu.

Edward Miszczak traci wpływy i możliwość wyboru nowych twarzy stacji. Został odsunięty od tworzenia ramówki wiosennej. Jest tylko konsultantem. Ale wiadomo, Polsat milczy. Oficjalnie niby ciągle rządzi Miszczak, ale w praktyce ramówkę przygotowują Katarzyna Wajda i Stanisław Janowski - mówi rozmówce ShowNews.pl.

"Trudno od razu publicznie napiętnować Miszczaka"

Informator dodał, że jesień pod dyrekcją Miszczaka "była niewypałem". Nie wiadomo też, jaki będzie dalszy los programu "Taniec z Gwiazdami".

Trudno od razu publicznie napiętnować Miszczaka, ale jednak to, co się wydarzyło teraz jesienią, to niewypał. W ogóle każda telewizja po tej jesienne ramówce słabo wypadła i zastanawia się, co dalej. To oczywiście żadne wytłumaczenie, bo w Polsacie miało być lepiej. Teraz ważą się losy wielu programów. Co zostanie? Raczej "Twoja twarz brzmi znajomo", bo oglądalność poszła w górę. Szukają teraz gwiazd, aby zrobić największe gwiazdy poprzednich edycji. A "Taniec z gwiazdami" to wielka niewiadoma. Jest kilka pomysłów, włącznie ze sprzedażą do innej stacji- powiedział.