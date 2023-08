Reklama

"Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec" to program, który zadebiutował na antenie stacji w 2021 roku. Dwa pierwsze sezony powstały z udziałem Roberta i Tadeusza Motyków. W trzeciej serii wystąpiła Malwina Wędzikowska z mamą, Ewą. W premierowych odcinkach, u boku swoich ojców wystąpią Piotr Połać i Sonia Bohosiewicz.

Rodzinny czas Piotra Połacia i Soni Bohosiewicz - co wydarzy się nowych odsłonach programu?

Rockandrollowy wokalista Piotr Połać prowadzi bujne życie pomiędzy występami, a domem. Od dawna, a właściwie to od ponad 30 lat, na swojej trasie nie miał dłuższego spotkania z ojcem Ireneuszem. Ich drogi rodzinne rozeszły się, gdy miał 6 lat. Zapracowani na co dzień syn, muzyk oraz tata, lekarz, spotkają się z okazji niecodziennego projektu w domu przyrodniej siostry Piotra pod Łodzią. Czy podczas wspólnej pracy ich odmienne temperamenty pozwolą im odświeżyć zerwaną przez rozwód rodziców relację? Przez dwa tygodnie będą mieli okazję nauczyć się od siebie nowych umiejętności oraz zmierzą się ze swoimi, nie zawsze łatwymi emocjami.

Z kolei Sonia Bohosiewicz, na co dzień popularna aktorka i piosenkarka, odwiedzi rodziców w rodzinnych Żorach, na Śląsku, podczas wakacji. Powrót w te strony i wizyta w starym mieszkaniu na blokowisku wzbudzą wspomnienia. Przypadkowo odkryte pamiętniki i stare fotografie z dzieciństwa to także możliwość, by przyjrzeć się dzieciństwu i dorastaniu z perspektywy dojrzałej kobiety, matki i córki. Okazji do rozmów nie zabraknie, ponieważ Sonia wspólnie z ojcem spędzi czas na odnowieniu starej przyczepy kempingowej. Wir sprawczych działań będzie jednocześnie refleksją, że czas spędzony z tatą jest niezwykle cenny. Te wakacje przypomną aktorce, by być tu i teraz, bez portali społecznościowych, mediów, terminów i zawodowych zobowiązań.

Kiedy emisja programu "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec"?

Sześcioodcinkowa seria z wokalistą zespołu Bracia Figo Fagot zadebiutuje na antenie stacji 9 września. Odcinki będą emitowane w każdą niedzielę o godz. 22:00 w TTV. Z kolei kontynuacja cyklu z Sonią Bohosiewicz planowana jest na połowę października. Za produkcję obu formatów odpowiada Unlimited Film Operations.