Dosłownie chwilę temu rozpętała się medialna burza po tym, jak Edward Miszczak wprowadził istotne zmiany w obsadzie jury i prowadzących show "Twoja twarz brzmi znajomo", a już pojawiły się nowe doniesienia na temat posunięć nowego dyrektora programowego Polsatu, rewolucjonizujących ramówkę stacji.

Jak podaje portal pomponik.pl, wiosną z głównej anteny stacji zniknie popularne show randkowe - "Love Island. Wyspa Miłości". Program prowadzony przez Karolinę Gilon, był dotychczas emitowany późnym wieczorem i miał całkiem dobrą oglądalność. Teraz będzie przeniesiony do TV4. Plan jest podobno taki, aby program wzmocnił ofertę i jednocześnie pozycję Czwórki. Edward Miszczak liczy najprawdopodobniej na to, że liczni fani show "powędrują" się wraz ze swoim programem do nowego miejsca jego emisji. Jak zapowiedziano, to początek zmian, które czekają poboczny kanału Telewizji Polsat.

Z informacji, które trafiły do mediów, wynika, że o swoją posadę nie musi się na razie obawiać prowadząc program Karolina Gilon. Jej rola jest niezagrożona. Nie zmieni się również scenariusz show. Atrakcyjne singielki i single po raz kolejny będą szukali miłości i przeżywali miłosne rozterki w nowej luksusowej willi, położonej w bajkowej scenerii Hiszpanii.