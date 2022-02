"Mistrz Dowcipu" to oryginalny talent show, w którym uczestnicy opowiadają kawały, starając się rozśmieszyć publiczność w studiu oraz jury programu, ze znanym artystą sceny stand-up, Michałem Pałubskim, na czele. W programie występują osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i różnych profesjach, które łączy zamiłowanie do opowiadania dowcipów oraz chęć spróbowania swoich sił przed szerszą widownią. Rywalizując o nagrody pieniężne oraz tytuł Mistrza Dowcipu, uczestnicy muszą przekonać jury, że nie tylko potrafią opowiadać dowcipy, ale też mają osobowość.

Po każdym opowiedzianym kawale, jury, w którym oprócz Michała Pałubskiego zasiadają trzy wybrane z publiczności osoby, przeprowadza błyskawiczne głosowanie. Jeśli ocena jurorów jest pozytywna, uczestnik wygrywa określoną sumę pieniędzy i może opowiedzieć kolejny dowcip. Negatywna ocena jury kończy występ danego uczestnika, a prowadzący zaprasza na scenę kolejną osobę.

Rywalizacja dzieli się na trzy następujące po sobie etapy. W każdym z nich jeden uczestnik może opowiedzieć do 5 kawałów. W pierwszym etapie, nazwanym "500 plus", można zdobyć po 100 zł za każdy dowcip, który uzyska pozytywną ocenę większości jurorów, a w przypadku remisu – także dodatkowy, rozstrzygający głos przysługujący kierownikowi jury, Michałowi Pałubskiemu. Drugi etap to "Większa większość", w którym można wygrać 300 zł za dowcip, jeśli zagłosuje za nim troje z czwórki jurorów. Trzeci etap, „Zero sprzeciwu”, to możliwość wygrania 500 złotych za dowcip, pod warunkiem uzyskania jednogłośnej aprobaty jury. Łącznie w programie można wygrać 4500 złotych, przy czym uczestnicy, którzy odpadną na wcześniejszych etapach, odchodząc, zabierają ze sobą całą wygraną dotąd sumę.

W roli prowadzącego show wystąpi człowiek wielu talentów – dziennikarz radiowy i telewizyjny, twórca kabaretowy i muzyk – Roman Awiński. "Mistrza Dowcipu" produkuje dla Czwórki Medion Art Studio. Reżyserem programu jest Szymon Łosiewicz, a jego producentką – Dorota Hawliczek.