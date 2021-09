W romantyczny nastrój wprowadzili nas Piotr Mróz i Hania Żudziewicz. Walc angielski w wykonaniu tej pary był delikatny i bardzo zmysłowy. Jurorzy byli jednomyślnie zachwyceni. - Zmroziło mnie i to bardzo pozytywnie. Jesteś w czepku urodzony – powiedziała Iwona Pavlović.

Sylwia Bomba i Jacek Jeschke zaprezentowali skocznego jive’a do piosenki „Marry You”. Były łzy wzruszenia i… ostre słowa ze strony jurorów. – W twoim jive’ie nie było miłości – powiedział Michał Malitowski.

Najbardziej umięśniony emeryt Fit Oldboy zakręcił w tańcu Pauliną Biernat. Para zaprezentowała dostojnego walca wiedeńskiego do piosenki jurora Andrzeja Piasecznego. – Jak ciebie widzę, zawsze wciągam brzuch – zażartowała Iwona Pavlović.

Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz dali czadu! Ich quickstep był tak energetyczny, że publiczności zgromadzonej w studiu nóżka sama chodziła. Czy ich starania zostały docenione przez jury? – Trochę się pogubiliście. Zdecydowanie wolę ciebie w tańcach latynoamerykańskich – podsumował Michał Malitowski.

Urodzony 8 marca Łukasz „Juras” Jurkowski twierdzi, że ma sporo w sobie kobiecej energii. Miał dziś okazję pokazać się z zupełnie innej strony w ognistej rumbie w parze z Wiktorią Omyłą. To jednak nie koniec niespodzianek – Juras popisał się także talentem wokalnym! W choreografii pojawiła się jego córka, Julka. – To była katastrofa, ale masz w sobie jakąś prawdę i to się liczy – powiedział Michał Malitowski.

Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski zaprezentowali magicznego walca wiedeńskiego. W ich choreografii pojawił się sam Tomek Szymuś z akordeonem w dłoniach. Michał Malitowski stwierdził, że był to najlepszy występ tego odcinka. Posypały się pochwały także z ust innych jurorów.

Radek Liszewski i Lenka Klimentova zatańczyli seksowną sambę. W choreografii mieliśmy okazję poznać historię z początków znajomości Radka i jego żony, Doroty. Taniec zakończył się pocałunkiem… Radka i Doroty.

Ta para to klasyczne papużki-nierozłączki. Mowa o Kajrze i Sławomirze. Nie mogło zatem zabraknąć w odcinku poświęconym miłości… śpiewającego Sławomira! Do takiego akompaniamentu Magdalena „Kajra” Kajrowicz, której partnerował Rafał Maserak, dała z siebie wszystko. Było romantycznie i z klasą. – Jestem oczarowana twoją kontrolą ciała. Masz przy tym dużo wdzięku – podsumowała występ Iwona Pavlović.

Iza Małysz i Stefano Terrazzino sensualną rumbą zamknęli poniedziałkowy odcinek. Piękne show nieco ostudzili surową oceną jurorzy. Iza została przytulona dla otuchy przez wszystkich jurorów – wciąż oswaja medialny świat. Obiecała dać z siebie jeszcze więcej podczas kolejnych odcinków.

Z programem pożegnali się Fit Oldboy i Paulina Biernat.