Barbara Kurdej-Szatan jest nie tylko aktorką serialową i filmową, ale bardzo dobrze radzi sobie śpiewając.

W ostatnim czasie, po zakończeniu lockdownu, aktorka wróciła do gry w musicalu "Chicago", w którym od 2017 r. wciela się regularnie w postać Roxie Hart.

Teraz swoje umiejętności będzie mogła zaprezentować w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

To pierwsza ogłoszona gwiazda tego show. Wcześniej aktorka brała udział w 9. edycji "Tańca z gwiazdami" i wywalczyła sobie miejsce w półfinale.

Kocha śpiewać, kocha tańczyć i kocha grać. A co najważniejsze, w każdej z tych dziedzin jest znakomita. Musicale to jej żywioł, bo ona się po prostu urodziła na scenie. Przed wami, pierwsza uczestniczka 15. edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo - Basia Kurdej-Szatan. My nie możemy się już doczekać jej wszystkich wcieleń w programie! - napisano na stronie programu.