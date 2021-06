Już wkrótce rozpoczną się castingi do programu "You can dance. Nowa generacja". Formuła formatu zbliżona będzie doznanego widzom z anteny TVN "You can dance. Po prostu tańcz".

Na parkiecie zmierzą się tancerze w wieku od 8 do 13 lat.

We wtorkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" zdradzono, że w jury zobaczymy właśnie Agustina Egurrolę.

Choreograf będzie przewodniczącym jury. Format pojawi się na antenie jesienią.

Jak udało się jednak ustalić Pudelkowi, w jury obok Egurroli zasiądzie również brat Małgorzaty Rozenek, Misha Kostrzewski - doświadczony tancerz i choreograf.