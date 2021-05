Jesienią emitowana będzie kolejna edycja programu “Mam talent”.

W tym sezonie pojawi się nowy juror - Jan Kliment. Zastąpi Agustina Egurrolę, który związał się ze stacją TVP.

Kliment to czeski tancerz i choreograf. W swojej zawodowej karierze Jan na swoim koncie ma wiele sukcesów - jest dwukrotnym mistrzem Czech i pięciokrotnym mistrzem Szwajcarii. Regularnie także współpracuje z warszawskimi teatrami, gdzie występuje w obsadzie spektakli muzycznych.

Właśnie wystartowały castingi online do nowej edycji show, natomiast pierwsze przesłuchania stacjonarne ruszają już 26-27 czerwca w Warszawie. "Mam Talent!" to najlepsze miejsce do zaprezentowania swoich umiejętności i spełnienia scenicznych marzeń.