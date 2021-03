Młoda piosenkarka usłyszała słowa krytyki z ust Agustina Egurroli po swoim solowym występie. Juror stwierdził, że zatańczyła "nudno" i "szkolni".

Reklama

Ocenił go na "mocne 4" dodając, że to wysoka ocena.

Uważam, że duet był dużo lepszy niż solówka. Tam było więcej dynamiki, a ten wykon był nudny i szkolny. Nie było tego kontrastu, wszystko było płaskie i to chodzenie zabiło całą siłę, która była na początku. Ten program to szkoła życia - powiedział.

Co o występie Roksany powiedziała Ida Nowakowska?

Zasiadająca obok niego w jury Ida Nowakowska nie mogła znieść jego słów i oceny.

Co?! Ty widziałeś to samo co ja? - pytała z niedowierzaniem.

Błagam cię! To było poprawnie zatańczone. Tak, ale ja nie dałem jej jednego punktu, a to było mdłe. To nie była krytyka, która miała ją zatrzymać w miejscu, ale motywująca, żeby iść dalej - twierdził Agustin.

Poprawnie to nie jest źle - stwierdziła Ida. Ocena od Egurroli sprawiła, że Roksana Węgiel za kulisami popłakała się.

Ta opinia była jak strzelenie z bicza - stwierdziła trzecia jurorka, czyli Joanna Jędrzejczyk.