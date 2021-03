Media od kilkunastu dni donoszą, że para Małgorzata Ohme i Filip Chajzer niebawem przestanie pojawiać się na szklanym ekranie.

Miałby zastąpić ich duet - Marzena Rogalska i Beata Sadowska. TVN nie skomentował na razie tych doniesień, ale milczenie przerwał sam Chajzer.

Pod optymistycznym postem, w którym Filip Chajzer podzielił się z fanami wlepką z napisem "Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze", pojawił się komentarz zaniepokojonego fana. Widz zastanawiał się, czy krążące pogłoski to prawda.

Co na to Chajzer?

Panie Filipie, jeżeli pani Rogalska zastąpi pana w "DDTVN", to przestaję to oglądać każdego dnia, a jeszcze ta pani Sadowska... co to w ogóle się dzieje. Nigdy nie będzie lepsza od pana. (...) TVN jedyna telewizja, którą jeszcze mogę oglądać, też się dla mnie kończy... Pozdrawiam. Oby to była nieprawda... Raczej prawda, głośno już o tym - napisał.

Dziennikarz postanowił mu odpowiedzieć.

Nie ma w tym nawet grama prawdy, więc spokojnie - napisał.

Co do plotki, to mogę się tylko życzliwie uśmiechnąć do tych, co ją usilnie lansują - dopisał pod kolejnym komentarzem.