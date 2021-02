Spotkanie po latach. Co w sercu, to na języku. @joannajedrzejczyk się nie szczypie. Co nas łączy? Wspólny program i mega zabawa na planie. Super dzień. Joanna, dziękuję za świetny czas! - napisał Tomasz Kammel.

Zdjęcie Joanny Jędrzejczyk oraz prezentera TVP wzbudziło skrajne emocje. Jedni krytykowali, a inni wiernie im kibicowali.

Co pisali internauci?

Spójrzcie na swoje życie i nim się zajmijcie. Nie wiecie, jak było za kulisami. Powodzenia Panie Tomku, a jak widać i słychać, ból d*pki jest ogromny, także przyda się dużo maści - brzmiał jeden z nich.

Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Zupełny brak wyczucia. Przyjdzie pora i na Pana Tomasza. Karma wraca... - brzmiał inny.

Jak Panu nie wstyd? Pokazał Pan tak naprawdę, jakim jest Pan człowiekiem!!! - stwierdził inny internauta.