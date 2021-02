W sobotę odbył się finał 2. edycji programu The Voice Senior.

Zaśpiewało w niej ośmiu finalistów, po dwóch z drużyny każdego z jurorów. O wygraną walczyli: Kazimierz Górecki i Risa Misztela z drużyny Alicji Majewskiej, Andrzej Nosowski i Andrzej Szpak z drużyny Izabeli Trojanowskiej, Ewa Olszewska i Andrzej Pawłowski, których wybrał Witold Paszt oraz Barbara Parzeczewska i Anna Tchórzewska reprezentujące w finale drużynę Andrzeja Piasecznego.

Kim jest zwyciężczyni programu?

Ostatecznie zwyciężczynią 2. edycji show TVP została Barbara Parzeczewska.

W finałowym odcinku nie zabrakło łez i wzruszeń.

Barbara Parzeczewska w wieku 18 lat wzięła udział Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Przez lata śpiewała w zespole grającym w restauracjach i na dancingach, m.in. w Polsce, Szwecji, Finlandii i USA. Do programu zgłosiła się za namową jej największej miłości - męża Ireneusza. To właśnie jemu dedykowała każdy występ na scenie "The Voice Senior". Niestety ukochany Barbary Parzeczewskiej odszedł w listopadzie 2020 r. podczas kręcenia zdjęć do programu.