Andrzej Piaseczny skończył właśnie 50 lat. Z tej okazji świętował w gronie swoich przyjaciół. Wśród nich była m.in. jego menadżerka oraz Adam "Nergal" Darski i Majka Jeżowska.

Reklama

Zaproszeni goście zaśpiewali jubilatowi nieocenzurowaną przeróbkę jednej z jego piosenek, śpiewając, że "nieobce mu są dragi i picie".

Podczas wznoszenia toastu sam Piaseczny w towarzystwie gości skandował hasło "j*bać PiS i Konfederację". Nagranie trafiło do sieci. Telewizja Publiczna nie pozostała obojętna wobec zachowania piosenkarza.

Piaseczny jest jurorem programu "The Voice of Poland" a obecnie "The Voice Senior".

W przesłanym do portalu wPolityce.pl oświadczeniu Centrum Informacyjnego TVP czytamy: Udział Andrzeja Piasecznego w obecnej, już nagranej i wyprodukowanej edycji „The Voice Senior” związany jest z jego dorobkiem artystycznym wpisującym się w założenia formatu audycji.

"TVP wyraża ubolewanie"

TVP podkreśla, że nie akceptuje takich zachowań.

Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej. Decyzje programowe Telewizji Polskiej wynikają z oczekiwań widzów pragnących oglądać kolejne sezony ulubionych przez nich talent show. Incydenty z udziałem pojedynczych angażowanych do tych programów artystów nie mogą powodować wstrzymania emisji już nagranego sezonu danego formatu. Byłoby to zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, gdzie za chamski wybryk 1 osoby ukarane zostałyby setki innych uczestniczących w programie i jego przygotowaniu oraz miliony widzów przed telewizorami - brzmi treść oświadczenia.

TVP zaznacza również, że "zachowania danego celebryty lub artysty, promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, takie jak mowa nienawiści czy afirmacja używania narkotyków, oczywiście mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości".