Program "W tyle wizji" Magdalena Ogórek prowadzi w parze z Krzysztofem Feusettem. W nawiązaniu do afery szczepionkowej oraz innych wydarzeń sceny politycznej, które na Twitterze komentowała m.in. Hanna Lis, prowadząca postanowiła powiedzieć kilka słów na temat dziennikarki.

Reklama

Ale obrzydliwe... ale obrzydliwie... Pani Hanna Lis w całej krasie, ta sama, która przecież ma wiele pretensji o to, w jaki sposób są prowadzone różne programy, między innymi też nasz. Pokazała swoje prawdziwe oblicze - skwitowała.

Obydwoje prowadzący zaczęli ironicznie komentować rozwój kariery Hanny Lis.

"To dziwna cecha charakteru, donosić tak na kogoś"

Magdalena Ogórek i Krzysztof Feusette stwierdzili w pewnym momencie, że "może lepiej, by gwiazda gotowała, niż rozmawiała z ludźmi".

Pani Hania mnie stalkowała na Instagramie w taki sposób, że mnie tam podglądała cały czas i potem donosiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, co tam ta Ogórek robi. To dziwna cecha charakteru, donosić tak na kogoś... zadawać sobie tyle trudu - stwierdziła w pewnym momencie Ogórek.

Ogórek po przegranych wyborach prezydenckich w 2015 roku, najpierw w "Dzień dobry TVN" występowała jako ekspertka ds. kościoła. Kilka lat temu dołączyła do zespołu TVP i prowadzi kilka programów m.in. "W tyle wizji".