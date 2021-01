Marek Pawłowski był zbieraczem złomu z Pruszkowa. Stał się jedną z gwiazd programu Złomowisko PL.

Nazywany przez fanów Krzykaczem, z racji tego, że zawsze był bardzo głośną osobą, zmarł niespodziewanie w sylwestrową noc.

Przyczyna zgonu nie jest znana.

31 grudnia 2020 o godzinie 20.00 zmarł Marek Pawłowski "KRZYKACZ", który był znany z programu Złomowisko PL. Niestety już nie wpadnie po jakiś złomek. Niech spoczywa w pokoju - czytamy na profilu Za Kółkiem.

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o śmierci znanego pruszkowskiego złomiarza - Marka "Krzykacza", Króla Złomu. Na pewno jest to smutna wiadomość zarówno dla tych, którzy znali go osobiście, jak również dla tych, którzy znali go ze szklanego ekranu. (...) Marek był niesamowicie pozytywnym i uśmiechniętym człowiekiem i takim go zapamiętamy... Będzie nam Ciebie bardzo brakować Marku... - pożegnano go z kolei na profilu Vintage Garage.