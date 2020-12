Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie wystąpią m.in. Czadoman, Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Alicja Majewska, Enej oraz Sławomir.

Sylwester będzie czadowy, przecudowny. To będzie największa domówka, będzie się działo, będzie czad - zapewnia Paweł Dudek, "Czadoman" w rozmowie z Polsat News.

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News i polsatnews.pl. Impreza rozpocznie się o godz. 20.

"Nie mogłam odmówić"

Od marca kontynuuję przerwę w karierze muzycznej, ale ponieważ Sylwester w Polsacie jest wyjątkowy, a moi fani tak stęsknieni, to nie mogłam odmówić - wyjaśniła Dorota "Doda" Rabczewska.

Występy gwiazd muzycznych to tylko jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla naszych gości! Wróżbita Maciej przedstawi horoskop na nadchodzący rok, Rafał Maserak nauczy nas jak tańczyć w domu, zaś Tomasz Barański i jego grupa NEXT we wspaniałych choreografiach będą towarzyszyć gwiazdom podczas ich występów.

Imprezę poprowadzą dwie pary Paulina Sykut - Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon i Rafał Maserak.