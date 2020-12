Program "Sanatorium miłości" od pierwszej edycji cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Teraz wierni fani produkcji będą mogli poznać nowych uczestników i kibicować im w szukaniu drugiej połówki.

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu TVP1 wyemituje już 3 stycznia 2021 roku.

Dokładnie za miesiąc, 3 stycznia, start 3 sezonu "Sanatorium miłości". W zupełnie nowym miejscu czekają na Was nowi bohaterowie oraz nasza prowadząca Marta Manowska - zytamy na Instagramie.

Produkcja nie zdradza na razie personaliów uczestników. Wiadomo jedynie, że program nie był kręconym, jak dwie poprzednie edycje, w Ustroniu.

Uczestnicy udali się do Polanicy-Zdroju. Jak czytamy na portalu klodzko.naszemiasto.pl, informację tę potwierdził Mateusz Jellin, burmistrz Polanicy-Zdroju.

Jestem bardzo zadowolony z tego, że program gości w Polanicy-Zdroju. Myślę, że jest to wspaniała promocja dla naszego miasta, myślę, że to też się przełoży na to, że w przyszłym sezonie w Polanicy-Zdroju będzie jeszcze więcej turystów - mówi Jellin.

Program kręcony był w sanatorium "Wielka Peniawa".