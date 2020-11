Eurowizja Junior 2020 po raz drugi odbywała się w Polsce. Po wygranej Roksany Węgiel i Viki Gabor, wszyscy spodziewali się kolejnego sukcesu.

Radości z wygranej miała dostarczyć Alicja Tracz. Niestety tym razem nie udało się pokonać rywali. Najlepsza okazała się równolatka Ali, którą była Valentina z Francji.

Piosenka "J'imagine" otrzymała aż 112 punktów w głosowaniu on-line. Po zsumowaniu ich z tymi, które oddali jurorzy z poszczególnych państw biorących udział w konkursie, to właśnie Valentina okazała się zwyciężczynią Eurowizji Junior 2020.

Polska reprezentowana przez Alę Tracz zajęła 9. miejsce.

Startujemy z takiej pozycji, która jest... no, w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że dwa razy Polska wygrała, dwa razy z rzędu teraz jesteśmy gospodarzem, więc sukces zawsze będzie wydawał się w Europie dwuznaczny, w związku z tym wszystko w rękach widzów - mówił przed finałem Jacek Kurski w rozmowie z "Telemagazynem".

Kim jest Valentina?

Valentina pochodzi z Bretanii. Śpiew jest jej największą pasją. W wieku sześciu lat wzięła udział w "The Voice Kids". Choć jury nie odwróciło się podczas przesłuchań w ciemno, złoty głos najmłodszej z programu nie poszedł w zapomnienie. Dziś współtworzy zespół Kids United Nouvelle Generation, który powstał, by wesprzeć kampanię francuskiego UNICEF-u. W zespole jest najmłodszą członkinią, będąc w nim od utworzenia nowej generacji, czyli 2018 roku - czytamy na stronie konkursu.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Eurowizji Junior, która odbyła się w Polsce było hasło "Move the world". W konkursie wzięło udział 12 uczestników. Polskę reprezentowała Ala Tracz z utworem "I’ll be standing". W ubiegłym roku "dziecięcej" Eurowizji zwyciężyła Polka Viki Gabor, a rok wcześniej Roksana Węgiel. Organizatorem wydarzenia jest Europejska Unia Nadawców we współpracy z Telewizją Polską.