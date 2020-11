Alicja Tracz to 10-latka spod Janowa Lubelskiego. Jak sama mówiła podczas występu w "Szansie na sukces", "bardzo lubi tańczyć i rysować". Ma straszą siostrę Olę, która również jest wokalistką. Alicja uczy się śpiewu u instruktorki Agnieszki Wiechnik. Dziewczynka wcześniej występowała na Malcie, we Włoszech i w Bułgarii; była za te występy nagradzana, najczęściej stojąc na konkursowym podium.

Reklama

Głosowanie w konkursie odbywa się w dwóch częściach. Pierwszy etap wystartował 27 listopada o godz. 20.00 i potrwa do rozpoczęcia konkursu Eurowizja Junior 2020, a więc do 29 listopada do godz. 16.59. Oddawanie głosów zostanie wznowione po wszystkich występach konkursowych i potrwa 15 min. O dokładnym rozpoczęciu głosowania poinformują prowadzący koncert. Odbywa się ono jedynie przez internet. W odróżnieniu do Eurowizji dla dojrzałych wykonawców można głosować na reprezentanta własnego kraju.

Zapraszamy do naszej relacji NA ŻYWO