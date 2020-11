Zakończona w środę 9. edycja programu Top Model była najbardziej emocjonującą w historii polskiej wersji tego programu.

Reklama

Trzy dni przed finałem zdyskwalifikowany został jeden z uczestników. Dominic D'Angelica, bo o nim mowa, miał w przeszłości dopuścić się przestępstwa, a dokładnie seksu z nieletnią.

Stacja TVN wydała w tej sprawie oświadczenie, którym również rozpoczął się finał programu.

Dzisiejszy finał odbędzie się bez udziału Dominica, który musiał zostać wykluczony z programu. Jest nam przykro, że doszło do takiej sytuacji i przepraszamy naszych widzów - wyrecytował narrator przed emisją odcinka.

O tytuł Top Model w tej edycji walczyło troje kandydatów - Weronika Kaniewska, Patrycja Sobolewska i Mikołaj Śmieszek. I to właśnie ten ostatni głosami widzów oraz decyzją jury wygrał program.

"Wyglądaliście nieziemsko"

Werdykt spotkał się z ogromnym uznaniem internautów oraz widzów.

Gratulacje dla zwycięzcy. Jednak jak dla mnie i tak oboje są wygrani, duży progres i ciężka praca przez cały sezon - napisał zwycięzca ubiegłorocznej edycji, czyli Dawid Woskanian.

Zwycięstwa pogratulował Mikołajowi także zdyskwalifikowany uczestnik.

Gratuluję Mikołaj! Gratulacje dla was wszystkich! Jestem taki dumny z całej trójki i z każdego z was osobno. Wyglądaliście nieziemsko. Cieszcie się tą chwilą! Kocham was, moja rodzino - napisał, zamieszczając zdjęcie z Weroniką, Patrycją i Mikołajem.