Już podczas Przesłuchań w Ciemno, kiedy zaśpiewał utwór „Zacznij od Bacha” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, był uznawany za lidera w walce o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce jedenastej edycji „The Voice of Poland”. Po spektakularnych występach w Bitwach i w Nokaucie Michałowi udało się zakwalifikować do odcinków finałowych.

Niestety, u Michała Matuszewskiego wykryto koronawirusa. W związku z tym Michał nie mógł wziąć udziału w nagraniach pierwszego finałowego odcinka. Zgodnie z regulaminem do programu wróciła osoba z drużyny Urszuli Dudziak, która jako ostatnia odpadała w etapie Nokaut. Na miejsce Michała została przywrócona 17-latka z Woźnik pod Częstochową - Martyna Zygadło.

Przypomnijmy, że Michał Matuszewski wychował się w Bieszczadach. Obecnie mieszka w Krakowie, gdzie pracuje jako muzykoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej i prowadzi zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za pośrednictwem muzyki Michał buduje ze swoimi podopiecznymi nić zaufania, dzięki której ludzie zaczynają się otwierać i rozmawiać. Jego występy z Przesłuchań w Ciemno tylko na YouTube wyświetlono dotychczas ponad milion razy.

Martyna Zygadło jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów piosenki, m.in.: w Bułgarii, trzykrotnie we Włoszech, we Francji, w Danii i na Malcie. W sobotnim odcinku Martyna zaśpiewa utwór „When You Believe” Mariah Carey i Whitney Houston.

W najbliższym odcinku finałowym na scenie „The Voice of Poland” zaśpiewają:

z drużyny Urszula Dudziak - Jędrzej Skiba, Martyna Zygadło, Anna Malek i Sylwia Wysocka

z drużyny Edyty Górniak - Anna Gąsienica-Byrcyn, Marta Bielawska, Anna Nadkierniczna oraz Ignacy Błażejowski

z drużyny Michał Szpaka - Mikołaj Macioszczyk, Krystian Ochman, Wojciech Lechończak i Mateusz Psonak

z drużyny Tomsona i Barona - Natalia Szczypuła, Michał Bober, Adam Kalinowski a także Bartosz Utracki.

Pierwszy finałowy odcinek już w najbliższą sobotę o godzinie 21:00 w TVP2. Przypomnijmy, że decyzją trenerów z programem pożegnają się cztery osoby, po jednej z każdej drużyny.