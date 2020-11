Natalia Nykiel i Kasia Dereń poznały się kilka lat temu jako uczestniczki jednego z muzycznych talent show. Udział w takiej produkcji nierzadko okazuje się trampoliną do wielkiej sławy. Jak tę szansę wykorzystały Natalia i Kasia? Jurorka "The Four" została królową polskiej sceny elektropopowej i zdobywa Fryderyki.

A Kasia Dereń? Od czternastu lat śpiewa w chórkach takich artystów jak: Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny czy Natalia i Paulina Przybysz. Towarzyszy im na największych festiwalach muzycznych w Polsce. Kasia wciąż marzy, aby stanąć na środku sceny, dlatego po latach przyjdzie do „The Four”!

Ocenianie znajomych z pewnością nie jest łatwe. A czy Natalia Nykiel będzie miała z tym problem?

O tym przekonamy się już w piątek 6 listopada o godzinie 22:00 w Polsacie.