Maja jest dla mnie przykładem człowieka, który idzie przez życie zawodowe cichą drogą. Nie ma wielkich fajerwerków, nie opowiada pierdół. Konsekwentnie robi swoje. Robi to z wielką miłością, że i mi się miłość udziela. Jest bardzo skromną sobą. To jest taka moja, nasza Maja Popielarska, do której mam zaufanie pod każdym względem – mówi Dorota Wellman.

