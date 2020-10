Antek Królikowski był jednym z gości programu Kuby Wojewódzkiego.

Rozmowa dotyczyła m.in. niedawnego spotkania aktora z Bartłomiejem Misiewiczem. Na Instagramie Antka pojawiło się nawet zdjęcie z byłym politykiem.

Nagle go zobaczyłem na żywo, nagle takie WOW. Może mi się dostać, jeśli koleś nie ma dystansu. A on podszedł, miło się przywitał i tyle. Skorzystaliśmy na jego historii. Powiem... jedna scena mu się nie podobała. Mnie by się nie podobało więcej! - mówił Królikowski.

Nie obyło się też bez wspomnienia byłej dziewczyny Antka, czyli Julii Wieniawy. Drugi, obecny w programie gość - Krzysztof Czeczot, wyreżyserował ostatnio słuchowisko, w którym znani aktorzy czytają "Lalkę" Bolesława Prusa W roli Izabeli Łęckiej występuje właśnie Wieniawa.

Wojewódzki chciał sprowokować Królikowskiego do wypowiedzenia się na temat jego relacji z aktorką.

Antek, Ty kojarzysz "Lalkę". Chyba niejedną nawet - mówił do aktora. Ten jednak nie dał się namówić na jakiekolwiek zwierzenia i wymownie milczał.