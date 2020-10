Małgorzata Borysewicz w programie "Rolnik szuka żony" poznała Pawła, z którym wzięła ślub i ma już synka.

Reklama

W maju rolniczka poinformowała, że spodziewa się kolejnego dziecka. Maleństwo pojawiło się na świecie trzy tygodnie temu, ale dopiero teraz szczęśliwa mama pochwaliła się swoim szczęściem w sieci.

Kochani! Zostaliśmy rodzicami po raz drugi. Nasza córeczka urodziła się znacznie wcześniej, niż planowaliśmy, ale cieszymy się, że jest już z nami od trzech tygodni. Jesteśmy w domu, szczęśliwi - bo jest cała, zdrowa i bardzo silna, najpiękniejsza córeczka na świecie - napisała na Instagramie.

To magiczny czas dla nas, uczymy się siebie i cieszymy z każdej chwili. Rysio jest starszym, opiekuńczym bratem. Dziękuję, Panie Boże, po raz kolejny, za kolejny cud narodzin. Moja rodzina, moje wszystko. A wam przesyłam buziaki za wsparcie. Powoli wracam do was, tylko teraz cieszę się z każdej naszej wspólnej chwili. @paulo_borysewicz daliśmy radę. Nasza księżniczka - dodała.

Dziewczynka ma na imię Blanka.